Украинский сайт «Миротворец» стал скандально известен из-за публикации данных по иностранным гражданам, которым отказано во въезде в Украину. Теперь сайт стал фигурантом уголовного дела, которое завела полиция.

Пожалуй, расхожее российское выражение «за что боролся, на то и напоролся» как нельзя лучше подходит к данной ситуации. Сайт «Миротворец» так рьяно боролся за «самостийность» Украины, что сам нанес ущерб этой самой «самостийности», передает RT.

Пока речь не идет о причинении вреда государственности, но все же... По данным Следственного управления Главного управления Национальной полиции Киева, сайт «Миротворец» опубликовал список журналистов, которые якобы аккредитованы в самопровозглашённых республиках ДНР и ЛНР.

По мнению следствия и по законам страны, такие действия препятствуют профессиональной деятельности журналистов. Пострадавшим от этой публикации журналистам украинская полиция предлагает защиту и гарантирует безопасность.

Предание огласке личных данных работников СМИ осудили в иностранных ведомствах России, Евросоюза, ОБСЕ и Госдепартаменте США.