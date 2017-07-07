"Ловцу покемонов" Соколовскому смягчили приговор

На год и два месяца уменьшил условный срок скандальному блогеру Руслану Соколовскому Свердловский областной суд 7 июля. Прежний приговор суда, 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, отменен.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о процессе в отношении Руслана Соколовского, который ловил покемонов в церкви, пишут «Ведомости».

После апелляции суд решил исключить из обвинения статью о нарушении тайны переписки и вынес Соколовскому приговор 2 года и три месяца условно.

Сам Соколовский намерен обжаловать данный приговор в Европейском суде по правам человека.

Суд выяснил, что в церкви Соколовский просто снимал видео, а оскорбление верующим нанес в своих комментариях к роликам.