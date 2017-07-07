Террорист ранил трех человек в самолете, который летел в Китай

Похоже, что целью воздушного террориста был захват лайнера, но у него это не получилось. Один из пассажиров рейса Сиэтл (штат Вашингтон, США) – Пекин попытался проникнуть в кабину экипажа и ранил трех человек.

«Боинг» 767 стал объектом террористической атаки ранним утром пятницы (19.40 6 июля – по местному времени), сообщает ТАСС.

Неизвестный (его личность устанавливает криминальная полиция) попытался проникнуть в кабину экипажа лайнера, когда он набрал высоту. Мужчина ранил двоих пассажиров и одного стюарда, но в кабину летчиков не попал, его скрутили. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, где террориста передали в руки полиции.