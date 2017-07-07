Сергей Егоров, расстрелявший 9 человек в Тверской области, признан вменяемым

Про массовое убийство людей в Тверской области «Аргументы недели» сообщали ранее. Электрик садоводческого товарищества Сергей Егоров расстрелял 9 человек. Стали известны результаты психиатрической экспертизы.

О выводах психиатров, обследовавших Сергея Егорова, сообщает 7 июля адвокат единственной выжившей женщины Андрей Мишонов, пишет «РГ».

По словам юриста, убивший девять человек Сергей Егоров признан врачами вменяемым и теперь Егорову может грозить пожизненная тюрьма.

Егоров ранее был арестован судом на 90 суток. Напомним, трагедия произошла 4 июня в СНТ «50 лет Октября» Тверской области. В состоянии алкогольного опьянения электрик СНТ Сергей Егоров из карабина расстрелял отдыхавших на даче людей. Убийца пояснил, что его оскорбили, а он отомстил.