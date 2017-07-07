Так называемое «дело о пьяном мальчике» начинает входить в русло законности. Мог ли погибший под колесами авто ребенок выпить полбутылки водки, уже не обсуждается, арестована Ольга Алисова, сбившая ребенка.

Ранее «Аргументы недели» сообщали про то, что Ольгу Алисову, которая насмерть сбила 6-летнего Алешу Шимко в подмосковной Балашихе, арестована судом 7 июля. Алисова – одна из основных обвиняемых в скандальном процессе о смертельном ДТП. Отец погибшего Алеши Шимко из свидетелей по делу перешел в статус потерпевшего.

Ольга Алисова нарушила правила подписки о невыезде, поэтому суд отправил автоледи в СИЗО.