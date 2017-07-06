МВД опубликовало видео со скрывавшимся 16 лет членом орехово-медведковской ОПГ

Сотрудники полиции записали на видео задержанного Александра Шарапова — активного участника орехово-медведковской организованной преступной группировки (ОПГ).

Оперативное кадры в четверг, 6 июля, опубликовала пресс-служба МВД России. Шарапов был задержан 5 июля в одной из деревень во Владимирской области. Член ОПГ скрывался от следствия почти 17 лет, с 2001 года.

По версии следствия, с 1994 по 2001 год злоумышленник совершил убийства пяти лиц на территории Москвы и Московской области при помощи огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Он зачитал на камеру статьи, по которым обвиняется, и отказался говорить без адвоката.