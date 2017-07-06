Организатор «Шалтай-Болтая» получил 2 года колонии

Основатель группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев получил два года колонии за взлом конфиденциальной информации на компьютерах и мобильных телефонах политиков и бизнесменов с последующим требованием выкупа.



После задержания он сразу признал вину и начал сотрудничать со следствием в отличие от своих "коллег". Суд проходил в закрытом режиме, поскольку материалы дела помечены грифом «Секретно», сообщает РБК.



Жертвами группировки «Шалтай-Болтай» стали: премьер-министр Дмитрий Медведев и его пресс-секретарь Наталья Тимакова, вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента России Андрей Белоусов, руководитель дирекции Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала Life Арам Габрелянов. В общей сложности от действий мошенников пострадали свыше 30 vip-чиновников. Взломав переписку известных особ, хакеры предлагали выкупить ее за биткоины или доллары.



«Росбалт» связывал преследование членов группировки (следствию известно о пяти подозреваемых) с попыткой взлома переписки помощника президента Владислава Суркова. «Фонтанка» в качестве причины называла кражу документов Минобороны и личное распоряжение главы ведомства Сергея Шойгу.

Кураторами «Шалтая-Болтая» следствие считает сотрудников ФСБ. Аникеев в своих признательных показаниях упоминал в частности заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Против Михайлова, его подчиненного Дмитрия Докучаева и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова в дальнейшем было возбуждено отдельное уголовное дело о госизмене.



