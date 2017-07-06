Арестована банда, причастная к убийству главы Сергиева Посада

Следственный комитет отчитался об аресте 10 членов банды, включая ее лидера Константина Пискарева по кличке Костя Большой, которые могут быть причастны к 18 убийствам, в том числе главы подмосковного города Сергиев Посад Евгения Душко.

Изначально считалось, что убийство главы городского поселения носит заказной характер. Но оказалось, что с Душко главарь банды расправился лично после того, как затаил обиду по поводу возникшего конфликта. Он был связан со служебной деятельностью главы Сергиева Посада, которая могла помешать коммерческим интересам бандита.

Убийство произошло не спонтанно, оно тщательно готовилось, изучался рабочий график чиновника, маршруты его передвижения. Утром 22 августа 2011 года обвиняемые на автомобиле под управлением Безрукова прибыли на Советскую улицу, к месту жительства Душко в Сергиевом Посаде. Дождавшись, когда хозяин выйдет из дома и сядет в автомобиль, Пискарев подошёл к нему и несколько раз выстрелил в жертву. В общей сложности было произведено не менее семи выстрелов из пистолета.



По данным следствия, участники банды совершили не менее 18 убийств. Жертвами группировки, как правило, становились люди, посмелившиеся вступить в конфликт с самим Пискаревым, не согласившись на его требования в части предпринимательской деятельности.