Организатора «Русского марша» Юрия Горского задержали спецслужбы и в настоящее время его везут на допрос. Об этом журналистам сообщил сам задержанный. Горского подозревают в пропаганде экстремизма.

О задержании в Москве Юрия Горского передает телеканал «Дождь».

Юрий Горский сам сообщил телеканалу о своем задержании и уточнил, что задержан по подозрению в экстремистской деятельности. Горского, по его словам, будут допрашивать по факту нарушения статьи УК РФ № 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Задержанный сказал, что задержали его оперативники ФСБ. Дело против Горского возбудили по факту первомайского шествия националистов в Москве на Октябрьском поле.