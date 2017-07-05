СМИ: в Москве задержан организатор "Русского марша" Юрий Горский
5 июля 2017, 18:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Организатора «Русского марша» Юрия Горского задержали спецслужбы и в настоящее время его везут на допрос. Об этом журналистам сообщил сам задержанный. Горского подозревают в пропаганде экстремизма.
О задержании в Москве Юрия Горского передает телеканал «Дождь».
Юрий Горский сам сообщил телеканалу о своем задержании и уточнил, что задержан по подозрению в экстремистской деятельности. Горского, по его словам, будут допрашивать по факту нарушения статьи УК РФ № 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Задержанный сказал, что задержали его оперативники ФСБ. Дело против Горского возбудили по факту первомайского шествия националистов в Москве на Октябрьском поле.