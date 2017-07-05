Адвокат Павел Астахов пообещал защитить имя погибшего шестилетнего ребенка Алексея Шимко и сделал это. Сотрудники коллегии адвокатов Павла Астахова занимаются расследованием обстоятельств скандального дела.

Адвокатам удалось выявить множество процессуальных нарушений в самой первой судебной медэкспертизе, которая была сделана сразу после гибели мальчика в подмосковной Балашихе и результаты которой так взбудоражили общественность своими нелепыми заключениями, пишет «Газета.Ru».

Наличие многочисленных нарушений при экспертизе означает, что тем, кто проводил ее, придется отвечать за свои ошибки, а сама экспертиза не может считаться достоверной.

Эксперты уточнили, что взятие образцов крови у погибшего мальчика были проведены с многочисленными и явными нарушениями. Юристы ходатайствуют о том, чтобы первую экспертизу по делу о гибели Алеши Шимко признали недействительной.