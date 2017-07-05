Москвичку взяли в заложники двое мужчин и два дня издевались над ней

Двое мужчин на севере Москвы два дня силой удерживали 28-летнюю женщину в бытовке на севере столицы, подвергая насилию. Только вечером 3 июля жертва смогла освободиться и заявить в полицию о насильниках.

О групповом изнасиловании москвички сообщает 5 июля телеканал «360» со ссылкой на источник в московской полиции.

Жертва сообщила, что 1 июля она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее на шашлыки, а когда застолье закончилось, силой заперли в строительной бытовке, избили и изнасиловали, и так продолжалось два дня.

В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту, один из подозреваемых уже задержан, а второй объявлен в розыск.