Экс-директор бассейна предстанет перед судом по обвинению в педофилии

Федеральные следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора иркутского бассейна «Спартак» Эдуарда Рукосуева. Он предстанет перед судом по обвинению в педофилии, изготовлении порнографии с детьми и растрате.



Напомним, в июле 2015 года руководителя спортивного учреждения обвинили сначала в превышении должностных полномочий, так как в ходе прокурорской проверки были выявлены факты неправомерного использования денежных средств муниципального бюджета, сообщала пресс-служба регионального СКР.



Кроме того, тогда при проверке прокуратуры выяснилось, что руководитель центра плавания использовал здание бассейна в своих личных целях для осуществления коммерческой деятельности. Тогда же вскрылись факты посягательств на половую неприкосновенность детей.



По версии следствия, с 2008 по 2015 годы Эдуард Рукосуев, являясь инструктором по физической культуре одной из общеобразовательных школ, а также старшим тренером бассейна «Спартак» в Иркутске, совершал насильственные действия сексуального характера, развратные действия и мужеложство в отношении несовершеннолетних на территории Иркутской области, республики Бурятия, в городе Москве и Санкт-Петербурге. Пострадавшие дети посещали секцию плавания под его руководством, выезжали с ним на соревнования и спортивные сборы. Помимо этого мужчина использовал несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.

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