В Пулково пытался попасть мужчина с наркотиками под гипсом

В аэропорту Санкт-Петербурга сотрудники транспортной полиции не могли не вспомнить советский фильм «Бриллиантовая рука». Контрабандист решил обмануть полицейских, спрятав наркотики под слой гипса.

Контрабандист пытался рассказать стражам порядка, что-то типа «шел, упал, очнулся: гипс», но ему не поверили. 25-летнего наркоторговца задержали в аэропорту Санкт-Петербурга.

Куда собирался лететь контрабандист, еще предстоит выяснить: парня взяли в самом аэропорту. Два пакетика с амфетаминной смесью контрабандист спрятал под гипс на кисти руки, - прямо как его «киношный» предшественник Семен Горбунков. Теперь контрабандисту грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до полумиллиона рублей.