Плененный майор ВСУ рассказал о подготовке терактов к саммиту G-20

На подступах к поселку Пески (контролируется ДНР) разведчики ополченцев взяли в плен майора ВСУ. Пленный офицер рассказал о подготовке целой серии терактов, чтобы сорвать саммит «большой двадцатки».

У плененного майора 128-й отдельной горнопехотной бригады ВСУ при себе были ценные документы, сообщает «Лайф».

Майор сразу стал сотрудничать с милицией и военной разведкой ДНР. В числе прочего пленный рассказал, что командование украинской армии готовит серию терактов накануне встречи участников саммита G20.Точные детали разведчики ДНР не приводят. Среди захваченных документов был и приказ на применение артиллерии ВСУ по Донецку.