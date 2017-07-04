Плененный майор ВСУ рассказал о подготовке терактов к саммиту G-20
4 июля 2017, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]
//Криминал 13+
4 июля 2017, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]
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Совершеннолетним разрешили покупать алкоголь по паспорту болельщика и правам
Повар кулинарной студии Юлии Высоцкой уволился из-за "рабского труда"
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//Общество
С начала недели в столичной подземке зафиксированы два несчастных случая
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