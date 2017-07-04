Пытавшийся получить кредит на 38 млн рублей по чужому паспорту, задержан

В полицию обратился сотрудник одного из московских банков и сообщил о том, что некий клиент подал заявление на получение кредита в размере 38 млн руб. Однако у банковского служащего возникли подозрения в подлинности паспорта мужчины.



Ему было отказано в выдаче кредита, а сам он задержан. Правоохранители установили, что мошенник предоставил паспорт на чужое имя. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему вменяют две статьи УК: ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования).