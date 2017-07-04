Кировчанин обвиняется в действиях сексуального характера в отношении детей
4 июля 2017, 11:00 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
Житель города Кирова обвиняется в неоднократном совершении развратных действий и действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним, не достигших 14-летнего возраста, сообщают в региональном следственном комитете.
По версии следствия, в июне-июле 2013 года мужчина, находясь в коридоре одного из домов по ул. Ленина совершил в отношении 11-летнего мальчика развратные действия. Кроме того, он достоверно знал, что ребенку нет 14 лет.
Следователям удалось установить причастность подозреваемого и к другим подобным преступлениям. Так с 2013 по 2014 год обвиняемый неоднократно совершал преступные действия в отношении 4 детей. В частности, он покупал и распивал с ними алкогольные напитки.
Кроме того, в 2016 году кировчанин предоставил свою квартиру знакомым для употребления там наркотических средств, добавили в ведомстве.
В настоящее время дело направлено в суд.