Житель города Кирова обвиняется в неоднократном совершении развратных действий и действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним, не достигших 14-летнего возраста, сообщают в региональном следственном комитете.

По версии следствия, в июне-июле 2013 года мужчина, находясь в коридоре одного из домов по ул. Ленина совершил в отношении 11-летнего мальчика развратные действия. Кроме того, он достоверно знал, что ребенку нет 14 лет.

Следователям удалось установить причастность подозреваемого и к другим подобным преступлениям. Так с 2013 по 2014 год обвиняемый неоднократно совершал преступные действия в отношении 4 детей. В частности, он покупал и распивал с ними алкогольные напитки.

Кроме того, в 2016 году кировчанин предоставил свою квартиру знакомым для употребления там наркотических средств, добавили в ведомстве.

В настоящее время дело направлено в суд.