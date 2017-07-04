Телефонные мошенники похитили у хабаровских пенсионеров более миллиона рублей. Злоумышленники обзванивали стариков и, представляясь их родственниками, попавшими в беду, просили денег.



Правоохранителям известно о девяти таких случаях. Организаторы мошеннической схемы находились в городе Куйбышев Новосибирской области. Помимо «телефонных операторов» у мошенников был свой таксист, который забирал деньги у пострадавших, оставляя себе часть средств.

Трое злоумышленников уже задержаны. Во время обысков у них обнаружены мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»).



