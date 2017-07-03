Замглавы Эрмитажа вернул государству похищенные 30 миллионов рублей

Бывший заместитель директора музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге Михаил Новиков возместил причиненный государству ущерб в 30 миллионов рублей. ОБ этом 3 июля сообщила журналистам адвокат Наталья Шатихина.

Бывший замдиректора «Эрмитажа» Михаил Новиков проходит фигурантом по уголовному делу о крупных хищениях при реставрации музей Санкт-Петербурга и добровольно возместил государству нанесенный ущерб, выплатив 30 миллионов рублей.

В настоящее время не все экспертизы по данному делу завершены и окончательный ущерб от действий Михаила Новикова станет известен позднее.

Всего по так называемому «делу реставраторов» проходит несколько человек, от бывшего замминистра культуры Григория Пирумова до главы государственного Центра реставрации Олега Иванова.