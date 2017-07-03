Преступление, совершенное 16 лет назад, раскрыли в Тольятти

Преступление было совершено во дворе одной из школ Автозаводского района Тольятти в 2000 году. Неизвестный сначала избил свою жертву, а потом изнасиловал. За помощью потерпевшая обратилась на следующий день.



По признакам состава преступления было возбуждено уголовное дело, однако, установить подозреваемого тогда не удалось. В ходе работ по раскрытию преступлений прошлых лет, сотрудники полиции получили сведения о возможной причастности жителя Тольятти 1978 года рождения. Полицейские выяснили, что сейчас мужчина уже отбывает наказание в одной из исправительных колоний Самарской области. В ходе оперативных мероприятий, были получены доказательства причастности подозреваемого к совершению преступления. Потерпевшая признала своего обидчика по фотографии, предоставленной полицейскими.

по сообщению портала "САМАРА СЕГОДНЯ"