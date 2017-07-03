В ходе глобальной проверки Центробанк выявил несколько «хитроумных способов» по выводу средств из кредитных организаций. Суммы финансовых дыр, образовавшихся в последние годы, оказались «запредельными», превышающими триллион рублей.

Лидером оказался Внешпромбанк с дырой в балансе на 215 миллиардов рублей. За ним следуют «Интеркоммерц» с результатом 65 миллиардов рублей и «БФГ-Кредит» — 47,5 миллиарда рублей. «Московский комсомолец» отмечает, что менее крупных случаев - «десятки и даже сотни».

Для многих банковских руководителей противозаконная финансовая прибыль обернулась тюремным сроком. Так, в мае этого года Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам колонии общего режима. Ее заместитель Екатерина Глушакова получила четыре года. На двоих бизнес-леди похитили 113,5 миллиарда рублей – сумму, которую в январе заработали все вместе взятые отечественные банки.

Более крупным хищением стало дело Пробизнесбанка, лицензию у которого отозвали в августе 2015 года. Только через два года Басманный суд арестовал двух его экс-владельцев — Сергея Леонтьева и Александра Железняка, и то заочно. Экс-банкирам вменяют растрату 25 миллиардов рублей.



