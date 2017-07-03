Треть летних каникул 11-летний школьник из Петропавловска проведет в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Прокурор, принимавший участие в суде, поддержал ходатайство начальника полиции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому о помещении 11-летнего подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) УМВД России по Камчатскому краю.



Несовершеннолетний длительное время состоял на учете в полиции за совершение различного рода общественно-опасных деяний. Так, в мае прошлого года, в 10-летнем возрасте он и его малолетний знакомый на автобусной остановке по улице Звездной открыто похитили из заднего кармана брюк прохожего гражданина 8000 рублей.



В апреле этого года мальчик похитил камеру наружного видеонаблюдения, установленную на доме № 12 по Туристическому проезду, а через месяц он же тайно похитил на территории развлекательной зоны у фонтана, расположенной по проспекту Рыбаков, велосипед марки «Стелс». В связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в возбуждении уголовных дел было отказано.



Помимо этого, 10 июня текущего года в виду недостижения возраста привлечения к административной ответственности в отношении подростка полицией принято решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении за причинения другому подростку телесных повреждений.



Мальчик воспитывается в опекунской, малообеспеченной семье. Его отец умер, а мать отбывает наказание в женской колонии в селе Мильково. Опекуном является родная бабушка школьника, которая прилагает массу усилий, чтобы сдержать криминальные наклонности внука.

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