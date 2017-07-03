Житель Пензы нашел в собственной квартире повесившегося мужчину
3 июля 2017, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]
Все случилось в Пензе. Внутри собственной квартиры горожанин обнаружил тело повесившегося мужчины. За помощью к спасателям пензенец обратился 28 июня.
Владелец квартиры в доме на Ладожской рассказал, что от соседа он заглянул на балкон своего жилья. Там он увидел висящего в петле квартиранта. Прибывшие на место спасатели вскрыли входную дверь.
Расследованием занимаются сотрудники полиции.
по сообщению портала "ПЕНЗА-ПОСТ"