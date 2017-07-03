Житель Пензы нашел в собственной квартире повесившегося мужчину

Все случилось в Пензе. Внутри собственной квартиры горожанин обнаружил тело повесившегося мужчины. За помощью к спасателям пензенец обратился 28 июня.



Владелец квартиры в доме на Ладожской рассказал, что от соседа он заглянул на балкон своего жилья. Там он увидел висящего в петле квартиранта. Прибывшие на место спасатели вскрыли входную дверь.



Расследованием занимаются сотрудники полиции.

по сообщению портала "ПЕНЗА-ПОСТ"