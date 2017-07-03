В Петербурга карманник обокрал сотрудницу ООН

Ранее в ряде СМИ появилась информация о карманной краже на полтора миллиона рублей. Жертвой карманника стала туристка, гражданка Иордании, которая посетила Дом книги, а после недосчиталась денег и украшений.

Сегодня стало известно, что жертвой кражи 30 июня стала сотрудница ООН, сообщает «Росбалт».

Иностранная туристка, которую обокрал петербургский карманник, работает программным менеджером в ООН. Является гражданкой Иордании.

Сотрудница ООН посетила Дом книги в Санкт-Петербурге и осталась без сумочки. Добычей вора стали деньги, гаджеты и украшения на общую сумму 1,4 миллиона рублей. Полиция по горячим следам задержала предполагаемого вора, у которого была изъята часть похищенного.