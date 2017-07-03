Пьяный пациент избил медбрата в московской больнице

Инцидент с избиением медбрата произошел минувшим вечером, но известно о нем стало только что. Пьяный пациент напал на фельдшера в приемном отделении Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных.

Больница имени братьев Бахрушиных находится в Сокольниках, куда и поступил в состоянии тяжелого опьянения мужчина, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичную полицию.

Пьяный пациент ударил фельдшера по голове с такой силой, что парень получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. На место происшествия прибыл участковый полиции, который задержал драчуна. Теперь задержанному предстоит ответить перед законом по статье за хулиганство.