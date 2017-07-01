В Петербурге мужчина с ножом напал на жену и детей

В Санкт-Петербурге 1 июля трагедией закончилась бытовая ссора в семье. Отец семейства после размолвки с женой напал на нее и на своих детей с ножом. Сейчас мужчина арестован, женщина погибла от ран.

О семейной ссоре в Санкт- Петербурге 1 июля передает телеканал «Вести».

Трагедия произошла в квартире на Обуховском проспекте северной столицы. Отец семейства в сильном алкогольном опьянении поссорился с женой и напал на нее с ножом. Нанеся супруге несколько ударов ножом, мужчина переключился на своих детей 16 и 12-ти лет.

Мать семейства, женщина 42 лет, от полученных ран скончалась на месте, а детей удалось спасти. В данное время напуганных детей контролируют врачи. Мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело.