В ночном клубе Арканзаса ранено 17 человек

Стрельбу в ночном клубе города Литл-Рок (штат Арканзас, США) полиция с терроризмом не связывает: обычный скандал подвыпивших людей с применением огнестрельного оружия. Известно о 17 пострадавших.

О стрельбе в ночном клубе Литл-Рока сообщает ТАСС со ссылкой на региональный телеканал и полицию Арканзаса. Полиция прибыла в ночной клуб в 02.30 по местному времени (10.30 мск) после того как стражам порядка стало известно о стрельбе. Известно, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, задержаны виновники перепалки, ведется следствие. В полиции отмечают, что инцидент с терроризмом никак не связан.