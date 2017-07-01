Красноярская предпринимательница скончалась после укола на массажном столе

Красноярские следователи устанавливают обстоятельства смерти местной предпринимательницы Марины Безфамильной. Женщина скончалась на приеме у массажиста.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в минувший четверг. Специалист, к которому Безфамильная обратилась с жалобами на проблемы с позвоночником, после сеанса массажа сделал ей обезболивающий укол, после которого бизнесвумен умерла. В Следственном комитете по данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее «Аргументы недели» писали, что жительница Москвы скончалась после сделанного ей укола в одной из частных клиник российской столицы.