В больнице Нью-Йорка неизвестный открыл огонь по врачам
30 июня 2017, 23:46 [ «Аргументы Недели» ]
Перестрелка в больнице Нью-Йорка (США) началась приблизительно в 14.50 по местному времени (21.50 мск). Мужчина открыл огонь по людям и успел ранить троих, прежде чем был ликвидирован прибывшей полицией.
Стрельба в больнице района Бронкс в Нью-Йорке произошла на 16 этаже здания, сообщает РИА Новости.
Полиция не предоставляет данных по этому инциденту, но журналистам стало известно, что стрелок мог быть бывшим сотрудником больницы и стрелял он по врачам, ранив троих медиков. Причины такого поведения мужчины выяснит следствие.
Наряд полиции в перестрелке уничтожил стрелка, у полиции потерь и раненых нет.