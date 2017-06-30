В больнице Нью-Йорка неизвестный открыл огонь по врачам

Перестрелка в больнице Нью-Йорка (США) началась приблизительно в 14.50 по местному времени (21.50 мск). Мужчина открыл огонь по людям и успел ранить троих, прежде чем был ликвидирован прибывшей полицией.

Стрельба в больнице района Бронкс в Нью-Йорке произошла на 16 этаже здания, сообщает РИА Новости.

Полиция не предоставляет данных по этому инциденту, но журналистам стало известно, что стрелок мог быть бывшим сотрудником больницы и стрелял он по врачам, ранив троих медиков. Причины такого поведения мужчины выяснит следствие.

Наряд полиции в перестрелке уничтожил стрелка, у полиции потерь и раненых нет.