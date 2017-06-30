В отеле Кипра российскому туристу сломали ногу

Российский турист подвергся нападению в одном из отелей на Кипре. Неизвестный мужчина избил 47-летнего путешественника из России. У пострадавшего туриста врачи диагностировали перелом бедра и оказали ему помощь.

Про нападение на российского путешественника на Кипре передают «Вести» со ссылкой на кипрскую газету "Сайпрус мейл".

Известно, что на российского туриста напал в отеле неизвестный мужчина и стал его избивать. В итоге россиянин угодил в клинику с переломом бедра. Инцидент произошел в городе Ларнака.

Местная полиция задержала одного из постояльцев гостиницы, где произошло нападение, но затем отпустила. Российское посольство на Кипре пока не располагает сведениями об этом инциденте.