В отеле Кипра российскому туристу сломали ногу
30 июня 2017, 23:14 [ «Аргументы Недели» ]
Российский турист подвергся нападению в одном из отелей на Кипре. Неизвестный мужчина избил 47-летнего путешественника из России. У пострадавшего туриста врачи диагностировали перелом бедра и оказали ему помощь.
Про нападение на российского путешественника на Кипре передают «Вести» со ссылкой на кипрскую газету "Сайпрус мейл".
Известно, что на российского туриста напал в отеле неизвестный мужчина и стал его избивать. В итоге россиянин угодил в клинику с переломом бедра. Инцидент произошел в городе Ларнака.
Местная полиция задержала одного из постояльцев гостиницы, где произошло нападение, но затем отпустила. Российское посольство на Кипре пока не располагает сведениями об этом инциденте.