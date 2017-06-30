Участница ДТП на Кутузовском проспекте в Москве арестована

Автоледи, которая 26 июня устроила смертельное ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, задержана 30 июня. Установлено, что именно эта дама находилась за рулем «Мерседеса», который сбил мотоциклиста.

Об аресте основной подозреваемой в смертельном ДТП на Кутузовском сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствие установило, что именно задержанная девушка управляла иномаркой, когда произошло столкновение с байкером у дома №48 по Кутузовскому проспекту. Двадцатилетней девушке предстоит ответить по статье УК РФ 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Известно, что девушку во время движения отвлек владелец автомобиля, который сидел рядом на пассажирском месте.