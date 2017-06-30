В Калининграде пойман сотрудник УФСИН, который носил заключенным дрожжи

Бывший сотрудник Управления исполнения наказаний (УФСИН) в Калининграде предстанет перед судом как взяточник. На чистую воду сотрудника колонии вывели оперативники отдела собственной безопасности.

Следственный комитет по Калининградской области выяснил, что с 1 декабря прошлого года по 1 января текущего сотрудник калининградской колонии №9 передал заключенным восемь пачек дрожжей, получив с них за это 30 тысяч рублей на QIWI-кошелек, сообщает "Лента.ру". Установлен и факт проноса сотовых телефонов в колонию, это было 13 марта, и за это надзиратель-взяточник получил 15 тысяч рублей. Дрожжи в тюрьме запрещены, так как из них зеки легко могут изготовить спиртное, ну, а про сотовую связь говорить вообще излишне.