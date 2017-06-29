Наезд на толпу в Париже: полиция успела обезвредить террориста

В пригороде французской столицы вечером 29 июня неизвестный за рулем автомобиля попытался врезаться в толпу мусульман у местной мечети. Наряд полиции сумел обезвредить преступника и задержать его.

О неудавшемся теракте на окраине Парижа сообщает ТАСС.

У местной мечети было крайне людно: мусульмане возвращались с вечерней молитвы. В это время мужчина за рулем легкового автомобиля попытался смять толпу. Дежуривший неподалеку наряд полиции сумел вовремя остановить террориста и задержать его. С какой целью мужчина пошел на террористическую атаку и к какой группировке он принадлежит, выяснит следствие. В инциденте никто не пострадал.