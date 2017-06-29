ФСИН предупредило Навального, что заменит условный срок реальным

Оппозиционер Алексей Навальный получил условный срок в 5 лет по уголовному делу о хищениях в компании «Кировлес» и 3,5 года - по аналогичному делу в компании «Ив Роше». Теперь сроки могут стать реальными.

После того как Алексея Навального приговорили к 30 суткам ареста за организацию незаконного митинга в Москве, и поэтому его условные сроки по двум делам ФСИН может заменить на реальные, сообщает «Радио Свобода».

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сказала, что 29 июня к Навальному в спецприемники приходили сотрудники Службы исполнения наказаний и вынесли политику предупреждение об отмене условного срока.