В Германии украинец получил условный срок

Суд приговорил жителя Украины к двум годам условного заключения за изнасилование гражданина США на пивном фестивале в Мюнхене. Инцидент произошел в прошлом году. Обвиняемый на суде признал свою вину.

По версии следствия, во время пивного фестиваля Октоберфест в Баварии обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного обвинения, набросился на 32-летнего гражданина США, совершив над ним сексуальное насилие. Свидетелями случайно оказались испанские туристы, которые сняли происходящее на видео, предположив вначале, что это ограбление. По законам ФРГ видеозапись не обнародована.

В ходе судебного заседания гражданин Украины признал преступление, но при этом сказал, что не мог вспомнить этот инцидент, поскольку выпил не менее шести литров пива.