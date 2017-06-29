Фигурантам по делу убийства Бориса Немцова зачитали обвинение

Громкое дело по факту убийства политика Бориса Немцова завершено. 29 июня присяжные зачитали приговор всем пятерым фигурантам этого дела. Все пятеро признаны виновными в совершении преступления.

Московский суд вынес приговор пяти фигурантам по делу убийства Бориса Немцова. Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев признаны виновными, передает портал «Медиазона».

Напомним, политик Борис Немцов был убит из пистолета выстрелами в спину 27 февраля 2015 года. Убийство произошло на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы. «Аргументы недели» сообщали ранее об этом убийстве. Оглашение приговора продолжается. Главный обвиняемый - Дадаев - отказался на суде от признательных показаний, которые он дал на предварительном слушании дела.