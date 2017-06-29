Неадекватный угонщик был задержан полицейскими по подозрению в угоне Citroen с охраняемой стоянки в Нагорном проезде Москвы. Задержали подозреваемого на Профсоюзной улице.

30-летний мужчина не оказывал стражам порядка сопротивления, не отвечал на вопросы и вообще не разговаривал, а лишь активно отплясывал в такт ритмичной музыке, раздававшейся из полицейской машины, причем, в наручниках. Было понятно, что угонщик явно находится «под кайфом». Как в таком состоянии он вообще мог управлять машиной, не попав в аварию, непонятно.

Зажигательный танец продолжался несколько часов, после чего «плясуна» отпустили под подписку о невыезде. Иномарку вернули хозяину. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".



