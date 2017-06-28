"Почта России" раскрыла мошенническую схему на сотни миллионов рублей

Сотрудниками службы безопасности "Почты России" проведена масштабная операция по пресечению мошеннической схемы отправки "серой почты". В почтовую сеть поступали сотни тысяч неучтенных и неоплаченных почтовых отправлений.

Ущерб, причиненный государству, составил сотни миллионов рублей. В сговоре действовали сотрудники почтовых отделений на московских железнодорожных вокзалах и в аэропорту Шереметьево. Участники группы пересылали контейнеры с неотправленными отправлениями. По данным "Почты России", в 2016 году объем так называемых серых почтовых пересылок составил 154 млн штук, или почти пятая часть от общего объема пересылаемой почты.

Вброс "серой почты" осуществлялся крупным консолидатором (посредником между отправителями и "Почтой России") – московской компанией "Экспресс", - передает РИА Новости.

Материалы по этим фактам передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.