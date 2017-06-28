Еще одна девушка была облита кислотой в Буденновске

Вечером 20 июня на одной из улиц в городе Буденновск Ставропольского края к девушке подошел мужчина и неожиданно облил ее какой-то жидкостью. У девушки химические ожоги лица и руки.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает следственное управление СК по краю.

Как сообщалось ранее, мужчина на велосипеде атаковал двух идущих по дороге девушек, плеснув в них кислотой в Буденновске. Подростки получили ожоги разной степени тяжести.

Сообщается, что эти уголовные дела соединены в одно производство.