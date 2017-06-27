Тесака приговорили к 9 годам строгого режима
27 июня 2017, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
Ближайшие 9 лет Максим «Тесак» Марцинкевич проведет в колонии строгого режима. Такое наказание известному националисту назначил сегодня московский суд.
Марцинкевича признали виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди преступлений, за которое он ответил перед законом, - нападение на торговцев синтетическими наркотиками, которое было совершено в период с 2013 по 2014 год.
Ранее Максим Марцинкевич, получивший известность в интернете как борец с педофилами, был неоднократно судим за экстремизм. Новые обвинения сотрудники правоохранительных органов предъявили Тесаку весной 2015 года.