Тесака приговорили к 9 годам строгого режима

Ближайшие 9 лет Максим «Тесак» Марцинкевич проведет в колонии строгого режима. Такое наказание известному националисту назначил сегодня московский суд.

Марцинкевича признали виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди преступлений, за которое он ответил перед законом, - нападение на торговцев синтетическими наркотиками, которое было совершено в период с 2013 по 2014 год.

Ранее Максим Марцинкевич, получивший известность в интернете как борец с педофилами, был неоднократно судим за экстремизм. Новые обвинения сотрудники правоохранительных органов предъявили Тесаку весной 2015 года.