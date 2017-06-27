В Калужской области угонщик уснул, пытаясь завести машину

Вчера вечером изрядно выпивший молодой мужчина увидел во дворе одинокую "семерку" и решил на ней покататься. Взломал дверь, "поработал" с проводами, пытаясь завести машину, но что-то вдруг устал и заснул.

Дело происходило в городе Ермолино Калужской области.

Наутро хозяин автомобиля с удивлением нашел в салоне своего авто спящего молодого человека. Он, все сказав, что думает, выгнал его из машины, но тот спустя некоторое время вернулся, сказав, что забыл в свой мобильный телефон. Во время поиска телефона парень обнаружил в салоне бутылку водки и, незаметно спрятав ее в куртку, попытался бежать. В этот момент он и был задержан полицейскими.

Возбуждено уголовное дело. Одна судимость у взломщика уже есть.