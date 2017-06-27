Сбившая «пьяного мальчика» женщина в момент ДТП разговаривала по телефону

Водитель автомобиля, сбившего «пьяного мальчика» в Московской области, в момент ДТП разговаривала по мобильному телефону. Об этом стало известно отцу погибшего ребенка.

Попавшей в его распоряжение информацией Роман Шимко поделился с корреспондентом «Газеты.Ru». По словам Шимко, то, что женщина говорила по телефону в момент наезда на 6-летнего мальчика, подтверждается распечаткой ее звонков.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что Шимко рассказал журналистам о результатах очередной экспертизы, которую провели по делу о ДТП. Мужчина утверждает: данные исследования говорят о том, что его сын пьян не был.