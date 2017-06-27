Поставлена точка в разбирательстве дела о наезде на шестилетнего ребенка в подмосковной Балашихе. 27 июня проведена экспертиза эксгумированных останков ребенка и отец погибшего рассказал о ее результатах.

Напомним, согласно экспертизе, что была проведена сразу после гибели мальчика, в крови погибшего был обнаружен алкоголь 2, 7 промилле, что соответствует выпитой бутылке водки, передает RT.

Отец погибшего мальчика Роман Шимко рассказал о выводах автотехнической экспертизы. А выводы таковы, что ребенок погиб от наезда автомобиля, и алкоголя в крови мальчика мне было.

При этом эксперты установили, что автомобиль автоледи Ольги Алисовой, которая совершила наезд, был полностью исправен, и она могла избежать наезда.