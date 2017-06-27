Мэр Копейска отправится в колонию за взятки осетрами
27 июня 2017, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-глава Копейского городского округа Вячеслав Истомин, признан виновным в получении взяток и приговорен к 4,5 годам колони строго режима и штрафу в размере 5 млн рублей.
Согласно материалам дела, в период 2012–2014 годов Истомин получил взятки на сумму не менее 2 млн руб. за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий. Помимо денег чиновник брал взятки фаршированными осетрами, которые преподносили ему на Новый год, сообщает «Копейск24».
В ходе расследования мэр признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.