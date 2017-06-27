У московского водителя отобрали сумку с семью миллионами рублей

Ограбление произошло на севере Москвы минувшим утром, но известно о нем стало только что. Бандиты на двух автомобилях перекрыли движение по Локомотивному проезду и похитили из салона иномарки сумку с 7 млн руб.

Ограбление произошла в Москве на Локомотивном проезде у дома № 2А. Похоже, что грабители отлично знали, что делают: они предварительно перекрыли своими авто улицу, а затем отобрали у водителя «Крайслера» сумку с семью миллионами рублей и скрылись, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

Пострадавший, мужчина 30 лет, сразу обратился в полицию и был введен план «Перехват». Как сработал этот план, не сообщается.