В Красноярске коллекторов наказали за хамство

Служба судебных приставов по Красноярскому краю сообщает 27 июня о санкциях в отношении двух коллекторских агентств. Фирмы наказаны штрафом за навязчивые телефонные звонки клиентам и оскорбления должников.

Согласно информации Службы судебных приставов, к ним стали поступать жалобы от красноярцев. Люди жаловались на то, что коллекторы звонили им днем и ночью, применяя психическое давление. В качестве доказательств несколько должников предоставили записи разговоров с коллекторами.

Коллекторские фирмы тем самым нарушили Федеральный закон, регламентирующий правила работы коллекторов. Обе фирмы наказаны штрафом в размере 50 тысяч рублей.