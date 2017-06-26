В одном из подмосковных ресторанов сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД и других подразделений ведомства пресекли встречи «воров в законе», доставлены в отдел полиции 11 человек.

Среди задержанных — так называемые авторитеты Каха Гальский и Гуджа Кутаисский, сообщает МВД. Также в полицию доставлены криминальные лидеры Новосибирска — Руслан Слюсарь и Павел Брусенцев (Паша Бешеный). По сведениям полиции, они приехали на консультации к столичным покровителям.

Со всеми задержанными работают сотрудники правоохранительных органов, чтобы установить их причастность к совершенным преступлениям.

Ранее вор в законе Ткач Няганьский, а по паспорту - 37-летний Андрей Ткаченко, 23 июня задержан оперативниками уголовного розыска Москвы при поддержке бойцов Росгвардии в одном из столичных ресторанов.