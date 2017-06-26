Пострадавшая в московской перестрелке девочка признана пьяной

Ранее «Аргументы недели» сообщали о бытовом конфликте в московской коммуналке, который закончился стрельбой из травматического пистолета. Оружие применил мужчина и стрелял он по детям и подросткам.

Стрелка полиция задержала сразу и мужчина подтвердил, что применил оружие против своей 16-летней соседки, но только в целях самообороны. Мужчина и прежде конфликтовал с девочкой, но 26 июня конфликт между ними закончился стрельбой. В подростка угодило три пули из травматического пистолета. 27 июня экспертиза установила, что на момент конфликта девочка была пьяна. Следствие выяснило, что раненая девочка и прежде попадал в поле зрения полиции: в начале года она избила бомжа в одном из торговых центров столицы.

После конфликта в больницу с ранениями попала не только девочка, которая якобы напала на мужчину, но и два ребенка 10 и 12 лет, которые вряд ли представляли угрозу для мужчины.