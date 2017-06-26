Маре Багдасарян грозит арест на 15 суток за уклонение от работ

О скандальном деле в отношении гонщицы Мары Багдасарян «Аргументы недели» сообщали ранее. За пренебрежение правилами дорожного движения и невыплату штрафов Мару приговорили к обязательным работам.

Стритрейсерша Мара Багдасарян игнорирует обязательные работы, назначенные судом и за это ей грозит арест на 15 суток. Так считает адвокат Мары Давид Кемулария, пишут «Известия».

Сегодня в Савеловском суде Москвы мировой судья рассмотрит дело об уклонении стритрейсерши от обязательных работ и назначит Маре наказание. Маре было предписано судом работать дворником в Управляющей компании, но по состоянию здоровья Мара могла работать только в конторе, но и туда гонщица, в конце концов, ходить перестала.