В Татарстане женщина задушила своего младенца

Суд над матерью-детоубийцей состоялся 25 июня в столице Татарстана. На скамье подсудимых оказалась 29-летняя гражданка Узбекистана. Дама признала свою вину частично и получила 4 года колонии поселения.

Суд установил, что уроженка Узбекистана 29 лет убила своего новорожденного ребенка сразу после родов, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Преступление произошло 26 февраля 2017 года. Мать двоих детей родила третьего ребенка. Роды проходили без помощи врачей, женщина рожала на квартире у своего брата. Поскольку семья испытывала материальные трудности, мамаша решила придушить новорожденного, а затем завернула трупик в мешок и выбросила в мусорный контейнер у дома.