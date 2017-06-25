Про ДТП с участием машины «скорой помощи» «Аргументы недели» сообщали ранее. Водитель иномарки, устроивший эту аварию, с места ДТП сбежал и его активно искала полиция. В данное время мужчина задержан.

Авария со «скорой помощью», которую протаранил «Мерседес», произошла 25 июня под Магнитогорском Челябинской области. Водитель иномарки хотел обогнать экипаж кареты «скорой помощи» и не справился с управлением, - иномарка фактически столкнула «скорую» в кювет и сама оказалась там же. Полиция нашла сбежавшего водителя «Мерседеса». Им оказался 47-летний житель Нагайбакского района Челябинской области. Мужчина выдал себя тем, что вынужден был обратиться в больницу из-за перелома голени. Есть информация, что задержанный водитель на момент аварии был абсолютно трезвым.